'BHARAT' की सफलता के बाद फैंस को एक और तोहफा देंगे Salman khan, वीडियो शेयर कर किया सरप्राइज

सलमान खान (salman khan) की फिल्म भारत (Bharat) ने बॉक्स-ऑफिस पर जबरदस्त सफलता हासिल की, लेकिन जल्द ही यह अभिनेता अपने फैंस के लिए कुछ नया लाने की तैयारी कर रहा है. जिसकी जानकारी खुद सलमान खान ने अपने ट्विटर अकाउंट पर दी।

सलमान खान ने हाल ही में अपने आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल अपना एक खास वीडियो शेयर करते हुए लिखा, ‘कुछ नया आ रहा है!’ वहीं सलमान खान के इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि ए‍क बड़ी सी चेयर में बेहद रॉयल अंदाज में बैठे हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि अभी तक इस खुलासा नहीं हो पाया है कि सलमान खान जल्‍द ही अपने फैंस के लिए क्‍या लेकर आने वाले हैं। लेकिन भाईजान की इस पोस्‍ट ने फिर सबको बेसब्र कर दिया है।

Something new is coming up pic.twitter.com/jgmLKl6x4y