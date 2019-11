ईद पर होगी बॉक्स ऑफिस की बड़ी टक्कर, सलमान-अक्षय होंगे आमने-सामने

बॉलीवुड के दबंग स्टार सलमान खान और खिलाड़ी कुमार अक्षय कुमार की फिल्में अगले साल ईद के अवसर पर बॉक्स ऑफिस पर टकराने जा रही हैं।

अक्षय और सलमान अगले साल ईद के अवसर पर दो-दो हाथ करने के लिए तैयार हैं। अक्षय कुमार की मुख्य भूमिका वाली फिल्म लक्ष्मी बॉम्ब के निमार्ताओं ने आधिकारिक तौर पर घोषणा की है कि फिल्म लक्ष्मी बॉम्ब ईद 2020 में पर्दे पर रिलीज होगी जबकि इसी दिन सलमान खान की फिल्म 'राधे: योर मोस्ट वांटेड भाई' भी रिलीज़ होने वाली है।

लक्ष्मी बॉम्ब के निर्माताओं ने ट्रवीट तर इसकी आधिकारिक घोषणा करते हुए लिखा, 'ईद 2020 को सारे देश में मचेगा शोर, जब फटेगा लक्ष्मी बॉम्ब आपके नजदीकी सिनेमा घरों में।'

All set for #Eid2020... Akshay Kumar in #LaxmmiBomb... Costars Kiara Advani... Directed by Raghava Lawrence... Fox Star Studios presentation. pic.twitter.com/yLhuEz7okf