RACE-3 ने BOX OFFICE पर की 200 करोड़ की कमाई, सिर्फ 4 दिन में किया बंपर कलेक्शन

लोग भले ही सलमान खान की फिल्म रेस-3 को लेकर कितना ही मजाक बनाए। लेकिन सच तो ये है कि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एक के बाद रिकॉर्ड तोड़ रही है। जी हां, इस फिल्म ने अब 200 करोड़ का कलेक्शन कर लिया है वो भी महज 4 दिनों में। इस बात की जानकारी ट्रेड एनालिस्ट रमेश बाला ने ट्वीट करके दी है। रमेश बाला के मुताबिक फिल्म ने दुनियाभर में 200 करोड़ का कारोबार कर लिया है।

. @BeingSalmanKhan 's #Race3 crosses ₹ 200 Crs GBOC at the WW Box Office in 4 Days..