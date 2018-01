सलमान ने किया यूलिया का प्रमोशन, यूजर्स बोले- प्लीज हम पर रहम करो

बॉलीवुड के सुपरस्टार सलमान खान हमेशा न्यूकमर्स को प्रमोट करते हैं और जब बात उनकी क्लोज यूलिया वंतूर की हो तो फिर वो कैसे पीछे हट सकते हैं। जी हां, हाल ही में सलमान ने यूलिया के गाने का सोशल मीडिया पर प्रमोशन किया। लेकिन फैन्स को ये सब पसंद नहीं आया और उन्होंने सलमान को इसके लिए ट्रोल करना शुरू कर दिया।

कुछ यूजर ने तो ये तक लिख दिया कि प्लीज हम पर रहम करो और कुछ ने तो यूलिया को ढिंचैक पूजा से कम्पेयर कर दिया।

पढ़ें यूजर्स के ऐसे ही फनी रिएक्शन्स।

Lulia aap singing chor do plz hum par raham kro 😣😣😣😢😢😢😢 — Salman Ki Diwani (@Salman_anjali_) January 13, 2018