पीएम मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की जुगलबंदी पर सलमान खान ने कही ये बात

अमेरिका के ह्यूस्टन स्थित एनआरजी स्टेडियम में 'हाउडी मोदी' का इवेंट बहुत ही शानदार तरीके से हुआ। इस दौरान पीएम मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के बीच काफी अच्छी बॉन्डिंग दिखी। बॉलीवुड सेलेब्स इस इवेंट को लेकर काफी एक्साइटेड रहे। पीएम मोदी को और डोनाल्ड ट्रंप की तस्वीर शेयर करते हुए सलमान खान ने ट्वीट किया- 'पीएम मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप की 2 देशों के बीच हुई इस महान साझेदारी को बहुत आगे जाना है।'

Way to go PM Modi and Prez Trump for a great association between the 2 nations. . . @narendramodi @realDonaldTrump pic.twitter.com/FNqhkB4UyG