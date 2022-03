सलमान खान का 'महिला दिवस' पर फैंस को खास तोहफा, शेयर किया ये कमाल का आर्ट वर्क

सुपरस्टार सलमान खान अपनी मां और अपने परिवार से कितना प्यार करते हैं ये तो जग जाहिर है। International Women's Day के मौके पर उन्होंने अपनी और दुनिया भर में मौजूद हर एक मां के लिए अपना सम्मान एक अलग ही अंदाज में जाहिर किया। सलमान खान एक उम्दा कलाकार होने के साथ-साथ एक मंझे हुए कलाकार भी हैं और उन्होंने एक बेहद खूबसूरत पेन्टिंग महिलाओं को समर्पित करते हुए बनाई। सलमान खान ने एक छोटी सी क्लिप इंस्टाग्राम पर शेयर की जिसमें आप उन्हें ये पेन्टिंग बनाते हुए देख सकते हैं।

Don’t trouble your mother...

सलमान खान ने इस वीडियो को शेयर करते हुए लिखा, 'जो करना है करो लेकिन अपनी मां को तंग मत करो।' (Do whatever u want to do but don’t trouble your mother … happy women’s day!) बता दें कि सलमान खान इस डायलॉग को बिग बॉस में कई बार बोलते रहे हैं और अब तो बच्चे बच्चे की जुबां पर ये डायलॉग चढ़ चुका है। तस्वीर में सलमान खान ने नोबेल पीस प्राइज विनर मदर टैरेसा को दिखाया है।

बड़ी शिद्दत से पेन्टिंग बनाते दिखे सलमान

सलमान खान की ये पेन्टिंग गूगल आर्ट्स और कल्चर ऑनलाइन गैलरी में दिखाई जाएगी। सलमान खान की ये पेन्टिंग बहुत कमाल की लग रही है और वीडियो में आप उन्हें फिनिशिंग टच देते हुए देख सकते हैं। सलमान खान कभी फर्श पर लेटकर तो कभी खड़े होकर इस पेन्टिंग को बनाने की कोशिश कर रहे हैं और फिर आखिर में स्क्रीन पर एक बहुत खूबसूत मैसेज लिखकर आता है- प्यार तोलता नहीं है.. वो बस देना जानता है।

'टाइगर-3' में नजर आएंगे सलमान खान

वर्क फ्रंट की बात करें तो सलमान खान के पास इस उम्र में भी प्रोजेक्ट्स की कोई कमी नहीं है। जल्द ही उनकी फिल्म टाइगर-3 बॉक्स ऑफिस पर रिलीज होगी। फिल्म का टीजर वीडियो पिछले दिनों रिलीज किया गया है जिसे बेहिसाब प्यार मिला। हालांकि कबीर खान निर्देशित फिल्म 'एक था टाइगर' जितना प्यार इसके सीक्वल को नहीं मिला था। ऐसे में देखना होगा कि क्या 'टाइगर-3' कुछ खास कमाल दिखा पाती है या नहीं।