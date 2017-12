WOW! देश में ही नहीं विदेशों में भी चला सलमान का जादू, पहले दिन की इतनी कमाई

बॉलीवुड के भाई सलमान खान ने एक बार फिर धमाकेदार एंट्री करके यह प्रूफ कर दिया कि उनके आगे सब फेल हैं। बॉलीवुड की मोस्ट अवेटिड फिल्म टाइगर जिंदा है कल यानि शुक्रवार को सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है। और इसकी के साथ फिल्म को जबरदस्त रिस्पॉन्स मिल रहा है। फिल्म को लेकर भाई के फैन काफी एक्साइटिड नजर आ रहे हैं। टाइगर जिंदा है ने सिर्फ देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी जबरदस्त ओपनिंग की है। पहले दिन ही फिल्म ने रिकॉर्ड तोड़ कमाई की है।

#TigerZindaHai takes a HUMONGOUS START in UAE-GCC... Thu $ 950,000+ [₹ 6.08 cr]… Since the film is banned in Kuwait, the loss is approx $ 200,000.