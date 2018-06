सलमान खान हैं Worst Bollywood Actor, गूगल का SHOCKING खुलासा

बॉलीवुड के सुपरस्टार सलमान खान को लेकर फैंस में कितनी दीवानगी है। ये बात किसी से छुपी नहीं है। वो बॉक्स ऑफिस के किंग हैं और हाल ही में रिलीज हुई उनकी फिल्म रेस-3 ने भी 100 करोड़ क्लब में एंट्री कर ली है। इसके बावजूद ऐसा कोई है जिसकी नजरों में सलमान खान सबसे खराब एक्टर हैं। लेकिन ऐसा हम नहीं बल्कि गूगल कर रहा है। जी हां, यकीन न हो तो खुद ही देख लीजिए...

I've always known but now its proved why salman khan appears when we google "worst actor of bollywood" #Race3 . Save your money and go watch #Blackmailmovie #irrfankhan