कभी ‌मस्ती तो कभी खतरनाक स्टंट कर रहे हैं सलमान खान, तीन दिनों में शेयर किये इनते सारे VIDEOS

बॉलीवुड के दबंग सलमान खान (Salman Khan) इन दिनों सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव हैं। सलमान ने इस वीकेंड में एक नहीं दो नहीं बल्कि कई वीडियो शेयर कर फ‌ैंस को हैरान कर दिया है। इतना ही नहीं वीडियो में सलमान खान कभी पानी में स्टंट कर रहे हैं तो कभी घोड़ों के साथ रेस लगाते हुए नजर आए हैं। इन सब वीडियो के अलावा सलमान अपने फैमली के साथ मस्ती करते हुए कई वीडियो सोशल मीडिया शेयर की है।

सलमान ने इन वीडियो को शेयर करते हुएअलग-अलग और काफी मजेदार कैप्शन दिया है। सलमान की इन वीडियो को फैंस खूब पसंद कर रहे हैं। तो आइए चलिए देखें भाईजान की मस्ती और उनके द्वारा किए गए स्टंट वीडियो को, जो सोशल मीडिया पर कहर बहरा रही है।

घोड़े के साथ रेस करते हुए सलमान की यह वीडियो फैंस बेहद पसंद आई। इस वीडियो को अपने ट्विटर पर पोस्ट करते हुए सलमान खान ने लिखा 'ओवरपावर हॉर्स पावर...मजेदार।

तस्वीर में सलमान खान को लेग स्प्लिट करते हुए देखा जा सकता है। 25 साल के युवकों के लिए भी सलमान खान की तरह लेग स्प्लिट करना बेहद मुश्किल है। सलमान ने फोटो शेयर करते हुए लिखा कि, "इन स्प्लिट्स हा..हा..हा... ।

अबराज खान के बेटे अरहान के साथ ...

Arhaan vs me .. pic.twitter.com/7680mRRi7h

भतीजा आयान के साथ सलमान खान

Ayaan vs me .. pic.twitter.com/AADL1zvd3Z

भतीजे योहन और भाई सोहेल खान के साथ मिलकर एक स्टंट किया। इसे सलमान के योहन के जन्मदिन पर शेयर किया था।

भांजे आहिल के साथ सलमान खान

इससे पहले भी सलमान अपनी फिटनेस के कई नमूने सोशल मीडिया पर पेश कर चुके हैं

I am @beingstrongind and he is @realstrongin pic.twitter.com/CrpJXBFnAy