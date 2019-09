Video: बिग बॉस के लॉन्च इवेंट में सलमान को आया गुस्सा, कहा- मुझसे दिक्कत है तो बैन कर दो

टीवी का पॉपुलर रिएलिटी शो बिग बॉस 13 का लॉन्च इवेंट सोमवार को बड़े ही ग्रैंड तरीके से हुआ। इस दौरान काफी भीड़ थी, लेकिन साथ ही कुछ ऐसा भी हुआ कि सलमान खान को गुस्सा आ गया। इस इवेंट का वीडियो काफी वायरल हो रहा है जिसमें सलमान का गुस्सा दिख रहा है। वीडियो में सलमान किसी फोटोग्राफर को देखकर बोल रहे हैं कि क्या भाई...य हमेशा तेरा होता है...बाकी किसी का नहीं होता। तुम कितने लोग हो आराम से लो न फोटोज। इसके बाद सलमान कहते हैं, तेर को बहुत परेशानी होती है न तो मुझे बैन ही कर दो। देखें वीडियो-

Le le bhai le le #SalmanKhan

BHAIJAAN got angry on the people taking too much pictures. Bhai should banned phone and camera at#BiggBoss13 pic.twitter.com/OD57Qr3aXg