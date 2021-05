सलमान खान की फिल्म ‘राधे’ को उनके प्रशंसकों ने उत्साहजनक प्रतिक्रिया दी है। सलमान ने एक पोस्ट कर बताया था कि फिल्म को पहले दिन ही रिकॉर्ड संख्या में लोगों ने देखा हालांकि दर्शकों का एक वर्ग ऐसा भी है जो फिल्म का जमकर मजाक उड़ा रहा है। ट्विटर पर #RadheMovie हैशटैग से मीम्स शेयर किए जा रहे हैं। चलिए दिखाते हैं ऐसे ही कुछ मजेदार मीम्स…

यूजर्स की प्रतिक्रिया-

एक यूजर ने दो मीम शेयर किए। एक में कहा जा रहा है जिन लोगों ने राधे देख ली है उन्हें वैक्सीन की जरूरत नहीं है। वहीं दूसरे में आंखों में हार्पिक डालते हुए लिखा गया है- ‘राधे देखने के बाद।‘

एक ने लिखा- ‘सलमान खान ने जब फिल्म बनाई- ना फिकर, ना शरम, ना लिहाज एक बार आया’

एक यूजर ने फिल्म ‘हेरा फेरी’ के एक सीन के जरिए अपनी बात कही।

लालू प्रसाद यादव की तस्वीर के साथ एक यूजर ने कुछ ऐसे अपनी बात कही।

#radhemovie To all who watched this masterpiece pic.twitter.com/qKp34fndnG — White Walker (@iRobinThakur) May 15, 2021

एक ने लिखा कि ‘सलमान खान का हेलीकॉप्टर सीन देखने के बाद न्यूटन का रिएक्शन ऐसा होता।‘

एक यूजर ने कहा- ‘राधे देखने के बाद कुछ ऐसा हाल’

एक और मजेदार मीम