Salman Khan की इस फिल्म को लेकर साजिद नाडियाडवाला ने दिया चौंकाने वाला बयान

अफवाहों पर विराम लगाते हुए फिल्मकार साजिद नाडियाडवाला ने स्पष्ट किया है कि सलमान खान की 2014 की ब्लॉकबस्टर फिल्म किक का बहुप्रतीक्षित सीक्वेल ‘किक 2’ अगले साल ईद पर रिलीज नहीं होगी।

‘किक 2’ के बारे में जब नाडियाडवाला से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हम इसे लिख रहे हैं। यह ईद पर नहीं आ रही है। (ईद पर सीक्वेल के रिलीज होने की) खबर इसलिए आयी क्योंकि मैं सलमान खान के घर पर गया था, उन्होंने मुझसे पूछा कि मैं कितना तैयार हूं। मैंने उनसे कहा कि मैंने एक खाका तैयार कर लिया है और मुझे इसे फिर से लिखने, ड्राफ्ट और संवाद लिखने में चार से छह महीने लगेंगे। मैं ईद तक पटकथा के साथ तैयार हो जाऊंगा।

The film with Sanjay Leela Bhansali is pushed but I will still see you all on Eid, 2020. Insha-Allah!!