Bharat Box Office Collection: सलमान खान की फिल्म ने कमाए इतने करोड़, जानकर रह जाएंगे दंग!

बॉलीवुड के दबंग स्टार सलमान खान (Salman Khan) की फिल्म 'भारत' (Bharat) ने बॉक्स ऑफिस पर 150 करोड़ की कमाई कर ली है। वार्ता के मुताबिक अली अब्बास जफर के निर्देशन में बनी सलमान खान और कैटरीना कैफ की जोड़ी वाली फिल्म 'भारत' ईद के अवसर पर 5 जून को प्रदर्शित हुयी है। भारत ने पहले वीकेंड के दौरान 95 करोड़ से अधिक की कमाई की थी।

#Bharat Wed 42.30 cr, Thu 31 cr, Fri 22.20 cr, Sat 26.70 cr, Sun 27.90 cr. Total: ₹ 150.10 cr. India biz... After a glorious start, #Bharat needs to score on weekdays... Mon-Thu biz will give an idea of lifetime biz... Will emerge second highest grosser of 2019 today [Day 6].