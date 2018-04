काला हिरण शिकार मामलाः चार देशों की यात्रा के लिए सलमान खान ने जोधपुर कोर्ट से मांगी इजाजत

बॉलीवुड के सुल्तान सलमान खान विदेश जाना चाहते हैं। लेकिन काले हिरण शिकार मामले में जमानत पर रिहा होने की वजह से उन्हें कोर्ट की शरण में जाना पड़ा है। सलमान ने जोधपुर जिला एवं सत्र न्यायालय में एक याचिका दायर कर विदेश जाने की इजाजात मांगी है। आपको बता दें कि सलमान अपनी फिल्म की शूटिंग के लिए विदेश जाना चाहते हैं। उन्होंने कोर्ट में चार देशों की यात्रा की इजाजत मांगी है।

#BlackBuckPoachingCase: Actor Salman Khan filed petition before Jodhpur District and Sessions Court seeking permission to visit four countries. (file pic) pic.twitter.com/QpKlQCD8sI