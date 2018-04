सलमान को जमानत मिलते ही सोशल मीडिया पर फैन्स ने ऐसे जताई खुशी

काले हिरण का शिकार करने के मामले में अभिनेता सलमान खान को जोधपुर की सेशन कोर्ट ने जमानत दे दी है। इससे पहले गुरुवार, 5 अप्रैल को जोधपुर की ही निचली अदालत ने सलमान को 5 साल की कैद की सजा और दस हजार रुपये के जुर्माने की सुजा सुनाई थी, जिसके बाद उन्हें दो रात जेल में बितानी पड़ी है।

बता दें कि 1998 में दो काले हिरण का शिकार करने के मामले में दोषी करार दिए गए सलमान को जोधपुर की सीजेएम कोर्ट ने 5 साल की सजा सुनाई थी। सलमान के अलावा, 'हम साथ-साथ हैं' के उनके सह-कलाकारों सोनाली बेंद्रे, सैफ अली खान और तब्बू पर भी फिल्म की शूटिंग के दौरान काले हिरण के शिकार का आरोप लगा था, लेकिन उन्हें पहले ही बरी कर दिया गया था। हालांकि अब सलमान को जमानत मिलने के बाद उनके फैन्स खुशी से झूम उठे हैं। सोशल मीडिया पर सभी अपनी खुशी जाहिर कर रहे हैं।

पढ़ें सोशल मीडिया पर क्या है फैन्स के रिएक्शन्स

