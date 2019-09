सलमान खान के एक्स बॉडीगार्ड को रस्सी से बांधकर ले गई पुलिस, जानिए क्या है मामला

सलमान खान (Salman Khan) के पूर्व बॉडीगार्ड (bodyguard) रह चुके अनस कुरैशी (Anas Qureshi) के आपत्तिजनक व्याहार के कारण पुलिस उन्हें रस्सी से बांधकर ले गई। खबरों की मानें तो पुलिए ने विवश होकर ऐसा किया। रिपोर्ट के अनुसार, अनस ने स्टेरॉयड का ओवर डोज (steroid over dose) ले रखा था, जिसका उसकी सेहत पर काफी हद तक बुरा प्रभाव पड़ाष इसके कारण उसका मानसिक संतुलन भी हिल गया और वो मोरादाबाद की सड़क तोड़फोड़ के साथ ही काफी शोर मचाने लगे। अनस के इस हरकट को देखकर स्थानिय लोगों काफी डर गए और उन्होंने पुलिस को सूचना दी।

न्यूज साइट लेटेस्ट-ली की खबर के अनुसार, अनस लगभग डेढ़ साल पहले सलमान खान का बतौर बॉडीगार्ड रहे हैं। हाल ही में उसने मिस्टर मोरादाबाद चैंपियनशिप में दूसरा स्थान हासिल किया था। सोशल मीडिया पर वायरल इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि पुलिस कैसे अनस को काबू में करने की कोशिश कर रही है। इस वीडियो को सोशल मीडिया यूजर पीयूष गोयल ने अपने ट्विटर अकाउंट से शेयर किया है।

A bodygaurd, reportedly on high dose of steroids, went berserk on a busy street in UP's Moradabad district & attacked several vehicles. Doctors claims that he has lost his mental balance. The high octane drama came to an end after cops finally overpowered him using net and ropes. pic.twitter.com/LmFAvpo0f2