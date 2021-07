सलमान खान ने फैंस को दिया ईद का तोहफा, Bigg Boss OTT का पहला प्रोमो रिलीज

Arey bhai bhai bhai, ye kya ho raha hai? 🤯



Nahi samjhe? Machane loot, aa raha hai BB OTT on #Voot



Hoga itna over the top, entertainment chalega non - stop 😌



Tell us, kitne excited ho aap? 😮



Starting 8 August on Voot.#BBOttOnVoot #SalmanKhan @BeingSalmanKhan @VootSelect pic.twitter.com/VSSK0VHhID