Radhe Box Office: क्या सलमान- दिशा की 'राधे' ने किया ओवरसीज में धमाका? जानें पहले दिन का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान (Salman Khan) की फिल्म राधे: योर मोस्ट वांटेड भाई (Radhe: Your Most Wanted Bhai) ने 13 मई को फैन्स का इंतजार पूरा किया और रिलीज हुई। फिल्म ने एक ओर जहां ढेर सारी तारीफें लूटीं तो वहीं सोशल मीडिया पर फिल्म ट्रोल भी हुई। हालांकि इस बीच फिल्म ने पहले दिन कितनी कमाई की है, वो सामने आ गया है।

पहले दिन का ओवरसीज बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

क्रिटिक और ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श ने राधे के पहले दिन का ओवरसीज बॉक्स ऑफिस कलेक्शन ट्वीट किया है। तरण के ट्वीट के मुताबिक राधे ने पहले दिन कोविड महामारी के बीच भी अच्छी कमाई की है। फिल्म ने ऑस्ट्रेलिया में A$ 62,988 (35.71 लाख रुपये), न्यूजीलैंड में NZ$ 11,199 (5.90 लाख रुपये) की कमाई की है।

