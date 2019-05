लोकसभा 2019: सलमान खान ने दी PM Modi को बधाई, किया ये स्पेशल ट्वीट

लोकसभा चुनाव 2019 (Lok Sabha Elections 2019) के नतीजे लगभग साफ हो चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) और अमित शाह (Amit Shah) के नेतृत्त्व वाली भारतीय जनता पार्टी (Bharatiya Janata Party) को पूर्ण बहुमत से जीत मिली है। ऐसे में आम जनता से लेकर फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े सेलिब्रिटीज सोशल मीडिया के जरिए उन्हें बधाई दे रहे हैं। बधाई की इस लिस्ट में सलमान का भी नाम शामिल हो गया है। पीएम मोदी की जीत पर बॉलीवुड के भाईजान सलमान खान ने ट्विटर पर उन्हें बधाई संदेश दिया।

सलमान ने पीएम मोदी को टैग करते हुए लिखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनकी शानदार जीत के लिए मेरी ओर से ढेर सारी बधाई। हम सब भारत को सशक्त बनाने में आपके साथ हैं।

Many congratulations Hon. Prime Minister @narendramodi on your decisive victory. We stand by you in building a stronger India.