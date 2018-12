बिग बॉस के फिनाले में सलमान खान से हुई यह बड़ी गलती, एक्स कंटेस्टेंट ने खुलासा कर किया सबको हैरान

बिग बॉस 12 के विजेता का ऐलान हो चुका है। श्रीसंत, दीपक ठाकुर और दीपिका कक्कड़ के बीच चल रही फिनाले की रेस में दीपिका कक्कड़ ने बाजी मार ली हैं। आपको बता दें कि टॉप -3 में दीपक, दीपिका और श्रीसंत ने अपनी जगह बनाई। लेकिन फिनाले की सलमान खान ने टॉप -3 कंस्टेंस्ट को लेकर एक ऑप्शन दिया कि कोई भी एक कंटेस्टेंट 20 लाख रूपये लेकर शो से बाहर हो सकता है। फिर दीपक सबसे पहले बजर बजाकर बिग बॉस के घर से बाहर हो गए। दीपक के बाहर जाते ही सलमान खान ने बताया ये बिग-बॉस के घर में अब तक का सबसे बड़ा एक्जिट अमाउंट है। लेकिन यहां सलमान खान ने बड़ी गलती कर दी। जिसका खुलासा एक्स-कंटेस्टेंट प्रीतम सिंह सोशल मीडिया के जरीए किया।

Woah! #DeepakThakur presses the buzzer and decides to go home with 20 lakhs. #BB12 #BiggBoss12 #BB12GrandFinale #BiggBoss12Finale

प्रीतम ने ट्विटर पर लिखा कि यह बहुत बड़ी गलती है। 25 लाख रूपये लेकर तो मैं निकला था। प्रीतम सिंह का ये ट्वीट काफी वायरल हो रहा है। बता दें कि प्रीतम सिंह ने बिग बॉस सीजन 8 में भाग लिया था। दीपक की तरह उन्होंने भी ब्रीफकेस लेकर घर से बाहर होने का निर्णय लिया था। इसके बाद गौतम गुलाटी (Gautam Gulati) उस सीजन के विजेता बने थे।

प्रीतम के इस ट्वीट पर श्रीसंत की वाइफ भुवनेश्वरी ने मजाकिया अंदाज में रिप्लाई करते हुए लिखा कि कि ये तो क्र‍िएटिव टीम की गलती है। मैं खुद इस बात को करणवीर की पत्नी टीजे से कह रही थी।

🤣🤣🤣🤣 I said the same to @bombaysunshine while contestants were asked to guess the amount. https://t.co/NStmo5f5Wa