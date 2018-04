काला हिरण शिकार केस : सेशन कोर्ट में आज होगी सलमान खान की सुनवाई, क्या मिलेगी बेल?

काला हिरण शिकार मामले में बॉलीवुड एक्टर सलमान खान को जोधपुर कोर्ट ने पांच साल की सजा सुनाई है और 10 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। पांच साल जेल की सजा की पहली रात सलमान खान सेंट्रल कोर्ट में काट चुके हैं। हालांकि गुरुवार को CJM कोर्ट का फैसला आने के बाद सलमान के वकीलों ने उन्हें बेल दिलाने की पूरी कोशिश की थी लेकिन सलमान को बेल नहीं मिल सकी।

सलमान के वकील ने गुरुवार को ही सेशन कोर्ट में सलमान की जमानत के लिए याचिका दायर कर दी है। जमानत याचिका पर सेशन कोर्ट आज सुनवाई करेगा। आज भाई के फैंस के साथ-साथ सभी की निगाहें सेशन कोर्ट के फैसले पर होंगी की सलमान को बेल मिलेगी या नहीं। सलमान को चौथी बार जोधपुर सेंट्रल जेल ले जाया गया है। इससे पहले वो कुल 18 दिनों के लिए तीन बार 1998, 2006 और 2007 में भी जोधपुर सेंट्रल जेल में रह चुके हैं।

बता दें कि सलमान पर आरोप था कि उन्होंने जोधपुर के पास कांकाणी गांव के भागोड़ा की ढाणी में दो काले हिरणों का शिकार किया था। यह घटना 'हम साथ साथ हैं' फिल्म की शूटिंग के दौरान 1-2 अक्तूबर की रात, 1998 की है। इस मामले में सलमान के अलावा सोनाली बेंद्रे, सैफ अली खान, नीलम, तब्बू भी आरोपी थे। जिन्हें कोर्ट ने बरी कर दिया है।

#TopStory: Jodhpur Sessions Court to hear bail application matter of #SalmanKhan in #BlackBuckPoachingCase (file pic) pic.twitter.com/0KpLQOUZU7