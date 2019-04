काला हिरण शिकार मामले में अब 4 जुलाई को कोर्ट में पेश होंगे सलमान खान

काले हिरण शिकार मामले में सीजेएम ग्रामीण कोर्ट के आदेश के खिलाफ सलमान खान की ओर से दायर अपील पर सुनवाई टल गई है। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 4 जुलाई की तारीख दी है साथ ही इस दौरान सलमान खान को कोर्ट में मौजूद रहने का आदेश दिया है। दरअसल कोर्ट में वरिष्ठ अधिवक्ता महेश बोड़ा की तबियत खराब होने की वजह से सलमान खान के वकीलों ने कोर्ट से यह अगली तारीख मांगी है। अगली सुनवाई पर सलमान खान का कोर्ट में पेश होना जरूरी हैं।

इससे पहले इस मामले की सुनवाई 20 फरवरी को हुई थी, ​जिसे 3 अप्रैल तक के लिए टाल दिया गया था। बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान एकमात्र ऐसे आरोपी थे, जिन्हें अक्टूबर 1998 में जोधपुर के पास कनकनी गांव में दो काला हिरणों का शिकार करने के मामले में दोषी ठहराया गया था। निचली अदालत ने खान को पिछले साल पांच साल की कैद की सजा सुनाई थी, जबकि पांच अन्य सह आरोपियों को बरी कर दिया था। खान फिलहाल जमानत पर हैं।

Rajasthan: Hearing in the black buck poaching case and Arms Act cases of Salman Khan have been adjourned today. Next date of hearing is 4 July. Salman Khan will have to be present in the District & Sessions Court, Jodhpur in next hearing. (file pic) pic.twitter.com/z5X5XfHs8J