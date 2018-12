सलमान खान की वजह से रुकी 'भारत' की शूटिंग! डायरेक्टर ने किया ट्विटर पर खुलासा 

सलमान खान की फिल्म भारत को लेकर फैंस में काफी एक्साइटमेंट है। ये फिल्म अगले साल रिलीज होनी है। लेकिन लगता है कि इसमें कुछ देरी हो सकती है। जिसकी वजह खुद फिल्म के हीरो सलमान खान बन सकते हैं। दरअसल, एक बार फिर भारत की शूटिंग कुछ दिनों के लिए रोक दी गई है। इस बात का खुलासा डायरेक्टर अली अब्बास जफर ने अपने ट्विटर अकाउंट पर किया है। साथ ही उन्होंने ये भी बताया है कि ये फैसला उन्होंने सलमान की वजह से लिया है।

लिखा-'भाई के बर्थडे वाले महीने मे कौन काम करता है...'

अली ने अपने ट्विटर अकाउंट पर लिखा, ‘फिल्म भारत का दिल्ली और पंजाब शेड्यूल खत्म हो चुका है और फिल्म का आखिरी शेड्यूल अब न्यू-ईयर के बाद शुरू होगा। भाई के बर्थडे वाले महीने मे कौन काम करता है भाईसाहब...। पर हम एडिट में लगे रहेंगे।’दरअसल, 27 दिसंबर को सलमान अपना बर्थडे सेलिब्रेट करने वाले हैं। जिसके लिए उन्होंने कुछ दिनों का ब्रेक लिया है। इससे सलमान खान अपना जन्मदिन अच्छे से मना पाएंगे और इस समय में अली अब्बास जफर फिल्म की एडिटिंग निपटा लेंगे।

Finished with Delhi & Punjab schedules of @Bharat_TheFilm , last schedule will start in new year ...bhai ke birthday wale month mein kaun kaam karta hai ...😉 par hum edit mein lage hue hain ....