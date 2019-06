टीम इंडिया की जीत के बाद सलमान-विवेक और अनिल कपूर सहित इन बॉलीवुड सितारों ने दी बधाई

रविवार को मैनचेस्टर में भारत ने पाकिस्तान पर वर्ल्ड कप मैच में अपनी सबसे बड़ी जीत हासिल की। इस मैच को देखने के लिए कई बॉलीवुड सितारे मैनचेस्टर पहुंच कर भारती टीम को चीयर किया। एक तरफ सैफ अली खान ब्लू जर्सी में टीम इंडिया को सपोर्ट करने पहुंचे थे तो वहीं रणवीर सिंह पूरे जोश के साथ स्टेडियम में मस्ती करते हुए नजर आए। पाकिस्तान पर भारत को मिली इस बड़ी जीत के बाद सोशल मीडिया पर लोग पोस्ट करके अपनी खुशी जाहिर कर रहे हैं। ऐसे में बॉलीवुड के दबंग सलमान खान, अभिनेता विवेक ओबेरॉय, अनिल कपूर, अनुपम खेर और अन्य बॉलीवुड सितारों ने भी पाकिस्तान पर इंडिया को मिली इस बड़ी जीत पर दोनों ने सोशल मीडिया पर अपने अंदाज में बधाई दी।

बॉलीवुड के दबंग सलमान खान ने टीम इंडिया की जर्सी पहने तस्वीर शेयर की है। फोटो शेयर करते हुए सलमान ने कैप्शन में लिखा- भारत को टीम को बधाई।

Congratulations team Bharat... from #Bharat pic.twitter.com/KV48tqHHvc

— Salman Khan (@BeingSalmanKhan) June 16, 2019

विवेक ओबेरॉय ने टीम इंडिया के मैच के शुरू होने के साथ ही मैच के खत्म होने तक एक बाद एक कई ट्वीट करके पाकिस्तान के मजे लिए और भारत की जीत का जश्न मनाते हुए बधाई दी है। एक्टर विवेक ओबेरॉय भारत की जीत पर लिखा ये सात जन्मों का रिश्ता अटूट है। आज सातवां फेरा भी पूरा हुआ। पाकिस्तान- तुम यूं ही हारते रहना।

Yeh saat janmo ka rishta atoot hai. Aaj saatwa phera bhi poora hua, pakistan - tum yu hi haarte rehna! 7th consecutive WC loss to India! Mighty congratulations to the #MenInBlue! Thank u for keeping our flag soaring high, proud of u! Jai Hind. 🇮🇳 #IndiavPakistan #BaapBaapHotahai pic.twitter.com/WKLVwTCXPE

— Vivek Anand Oberoi (@vivekoberoi) June 16, 2019

अनुपम खेर ने मजाकिया अंदाज में ट्वीट कर लिखा- मुझे एक फ़ीलिंग आ रही है कि आज पड़ोस में बहुत TV टूटने वाले है।

मुझे एक फ़ीलिंग आ रही है कि आज पड़ोस में बहुत TV टूटने वाले है।:)

— Anupam Kher (@AnupamPKher) June 16, 2019

अनिल कपूर ने मैच जीतने के बाद खिलाड़ियों के फील्ड पर जश्न मनाने की तस्वीरें शेयर करते हुए लिखा आज सभी की निगाहें टीवी स्क्रीन्स पर टिकी थीं... एक शानदार मैच और बड़ी जीत... बधाई।

All eyes were glued to the screens today! A fantastic match & a great win! Sunday well spent! Congratulations #TeamIndia!! #IndvsPak #CW19 #CCWorldCup2019 @BCCI pic.twitter.com/CZzNEKO7O8

— Anil Kapoor (@AnilKapoor) June 16, 2019

ईशा गुप्ता ने टीवी स्क्रीन का एक स्क्रीन शॉट शेयर करते हुए लिखा वेल डन बॉयज... धन्यवाद।

Well played boys.. thank you♥️😍🙏🏽🇮🇳 pic.twitter.com/wEI9ZvikfC

— Esha Gupta (@eshagupta2811) June 16, 2019

निमरत कौर ने लिखा- क्लास विन..

— Nimrat Kaur (@NimratOfficial) June 16, 2019

सिंगर अदनान सामी ने ट्वीट कर लिखा- Slam!!!!!

— Adnan Sami (@AdnanSamiLive) June 16, 2019

— Riteish Deshmukh (@Riteishd) June 16, 2019

The writing is on the wall. Team India has outplayed and outsmarted every country they’ve played so far. My favourite colour is BLUE !

India India!!!! What a win 💃💃💃 #IndvPak #CWC19

— Tamannaah Bhatia (@tamannaahspeaks) June 16, 2019