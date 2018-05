क्या सलमान खान से ब्रेकअप कर रही है लूलिया वंतूर? जानें सच

सलमान खान और लूलिया वंतूर के रिलेशनशिप की चर्चा हमेशा ही बॉलीवुड की हॉट न्यूजों में गिनी जाती है। कई बार इन दोनों की शादी की खबरें आई लेकिन दोनों ने कभी भी इस रिलेशनशिप के लिए हामी नहीं भरी। लूलिया वंतूर और सलमान खान के रिलेशनशिप को लेकर आज अटकलों का बाजार गर्म दिखाई दे रहा है। इसके पीछे सलमान खान की गर्लफ्रेंड लूलिया की एक पोस्ट मानी जा रही है।

दरअसल, रोमानियाई टीवी एंकर और सलमान खान की कथित गर्लफ्रेंड लूलिया वंतूर सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के कारण सुर्ख़ियों में छाई हुई हैं। इस पोस्ट में लुलिया ने बिना किसी का नाम लिए ब्रेकअप की तरफ इशारा किया है।

लुलिया ने सोशल मीडिया पर लिखा, 'पिछले दिनों जो मैनें सबसे बड़ी गलती की है वो शायद प्यार का मतलब सही इंसान की तलाश। असलियत में प्यार का मतलब है खुद सही इंसान बनना। जिंदगी बिताने के लिए सही शख्स को मत तलाशिये बल्कि खुद सही बनिए।' हालांकि, इस पोस्ट को यूलिया ने अपने इंस्टाग्राम और ट्वीटर से डिलीट कर दिया है।

No matter what u do or say, some people will always find a tangent or a “reinterpretation”. So just laugh it off and enjoy your life! #chill #relax #live #life #enjoy #stopnegativity #begood #dogood # pic.twitter.com/IoloeWKRVl