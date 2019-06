'भारत' की शानदार ओपनिंग के बाद सलमान-आलिया की 'इंशाअल्लाह' को लेकर सामने आई बड़ी खबर

सलमान खान (Salman Khan) की फिल्म 'भारत' (Bharat) ईद (Eid) के अवसर पर सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है। ईद के मौके पर फिल्म ने बंपर ओपनिंग की है। भारत ने रिकॉर्डतोड़ कमाई करते हुए 42.3 करोड़ की कमाई की है। इसी बीच सलमान खान और आलिया भट्ट की फिल्म 'इंशाअल्लाह' (Inshallah) को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। खबरों की मानें तो सलमान की फिल्म 'इंशाअल्लाह' की रिलीज डेट की घोषणा कर दी गई है।

जानें Amrita Rao के बारे में ये इंटरेस्टिंग फैक्ट्स

ट्रेड एक्सपर्ट तरण आदर्श ने इस खबर की जानकारी अपने ट्विटर अकाउंट पर दी। उन्होंने लिखा कि, "ये ऑफिशियल हो गया है। सलमान खान और संजय लीला भंसाली की फिल्म 'इंशाअल्लाह' को रिलीज डेट मिल गई है। ईद 2020। लंबे समय बाद संजय लीला भंसाली सलमान के साथ काम करेंगे। फिल्म में आलिया भट्ट भी अहम भूमिका में है।

IT'S OFFICIAL... Salman Khan and Sanjay Leela Bhansali... #Inshallah release date finalized: #Eid 2020... SLB teams up with Salman after a long gap... #Inshallah stars Salman and Alia Bhatt. #Eid2020