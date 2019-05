सलमान खान के नाम पर हो रही थी ठगी, भाईजान ने अर्लट जारी कर किया भंडाफोड़

सलमान खान (Salman Khan) आजकल अपनी अपकमिंग फिल्म 'भारत' के प्रमोशन में बिजी हैं। लेकिन इसी बीच सलमान खान अपने सोशल अकाउंट से एक जानकारी दे कर सभी को हैरान कर दिया है। पोस्ट में सलमान खान ने अपने फैंस को सर्तक रहने के लिए बोला है।

दरअसल, सोशल मीडिया पर एक पोस्टर वायरल हो रहा है जो बिजनोर के एक इवेंट का बताया जा रहा है। इस पोस्टर में यह बताया गया कि इस इवेंट को बीइंग ह्यूमन फाउंडेशन (Being Human Foundation) आयोजित करने जा रही है और इसे खुद सलमान खान होस्ट करेंगे। इतना ही नहीं इसमें सलमान खान के अलावा गुरु रंधावा (Guru Randhawa), नेहा कक्कड़ (Neha Kakkar), अरमान मालिक (Armaan Malik) और अमाल मालिक (Amaal Malik) जैसे नामचीन गायकों का नाम शामिल करके बताया गया है कि ये सभी 4 मई, शनिवार शाम 6 बजे बिजनोर (Bijnor) के इस म्यूजिक इवेंट में लाइव आएंगे।

Neither Being Human Foundation nor me are associated with this event in any way... pic.twitter.com/bwXdYYCaiO