विश्वनाथन आनंद के साथ शतरंज खेलेंगे साजिद नाडियाडवाला, बेहद खास है वजह

बॉलीवुड निर्माता साजिद नाडियाडवाला (Sajid Nadiadwala) विश्व चैंपियन विश्वनाथन आनंद (Vishwanathan Anand) के साथ 13 जून को यूट्यूब पर एक वर्चुअल इवेंट में शतरंज का खेल खेलेंगे जिसके जरिए वे महामारी की इस विनाशकारी दूसरी लहर में जरूरतमंदों को अपना समर्थन प्रदान करेंगे। यह आयोजन अधिक से अधिक लोगों को आगे आने और उन व्यक्तियों व परिवारों की सेवा में दान करने के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से आयोजित किया गया है जो कोविड -19 के बीच भूखमरी के खतरे में हैं।

क्या है ट्वीट

आयोजकों ने अपने सोशल मीडिया पर इसकी घोषणा की है। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा, 'हमारी सूची में अब प्रोड्यूसर साजिद नाडियाडवाला हैं। इंडस्ट्री की कुछ दमदार फिल्मों को इन्होंने प्रोड्यूस किया है। वो पांच बार के विश्व विजेता रह चुके विश्वनाथन आनंद के साथ 13 जून को शतरंज खेलेंगे।'

Next on our list is movie producer, Sajid Nadiadwala!



He holds the record of producing some of the super hits in the industry. He will be playing the five-time world champion Viswanathan Anand (@vishy64theking) on June 13th



Support #checkmatecovid event: https://t.co/543usGO0Vr pic.twitter.com/Lx6ukgZH2Q