हिंदी न्यूज़ मनोरंजन Saira Banu On Dilip Kumar : दिलीप कुमार का साथ छूटने पर सायरा बानो नहीं संभाल पा रहीं खुद को, कहा- हम साथ थे तो सब सही था

Saira Banu On Dilip Kumar : दिलीप कुमार का साथ छूटने पर सायरा बानो नहीं संभाल पा रहीं खुद को, कहा- हम साथ थे तो सब सही था

Saira Banu Statement : सायरा बानो ने दिलीप कुमार के निधन के बाद से खुद को सभी से दूर कर लिया। वह ना तो किसी से मिल रही हैं और ना ही किसी के साथ कॉन्टैक्ट में हैं। सभी उनको लेकर परेशान हैं।

टीम लाइव हिंदुस्तान,नई दिल्ली Sushmeeta Semwal Wed, 13 Apr 2022 10:55 AM

इस खबर को सुनें