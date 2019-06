करीना-तैमूर को छोड़ इस एक्ट्रेस संग भारत को चीयर करते दिखे सैफ अली खान, सामने आई फोटो देखकर यूजर्स करने लगे ये सवाल

आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप (ICC World Cup) में भारत ने पाकिस्तान को हराकर उसके खिताबी ख्वाब को बड़ा झटका दिया है। टीम इंडिया (Team India) ने उसे रविवार को 89 रन से करारी शिकस्त दी। भारत ने मैनचेस्टर में खेले गए मुकाबले में 6 विकेट पर 336 रन बनाए। पाकिस्तान (Pakistan) की टीम इसके जवाब में छह विकेट पर 212 रन ही बना रन ही बना सकी।

आपको बता दें कि भारत को सपोर्ट करने के लिए बॉलीवुड के कई सेलिब्रिटीज भी इंग्लैंड में पहुंचे थे। इस मैच को देखने के लिए सिर्फ रणवीर सिंह (Ranveer Singh) ही नहीं बल्कि सैफ अली खान (Saif Ali Khan) और एक्ट्रेस पूजा बेदी (Pooja Bedi) की बेटी आलिया फर्नीचरवाला (Alaia Furniture wala) भी पहुंचे हैं। सैफ- आलिया फर्नीचरवाला की कई फोटो और वीडियो सामने आई है, जिसमें ये दोनों काफी मस्ती कर रहे हैं। करीना और तैमूर के बिना सैफ की यह मस्ती दर्शकों के लिए थोड़ा भारी पड़ गया है।

#WATCH Actor Saif Ali Khan on #IndiaVsPakistan match: It has always been a fantastic contest. I think this is the biggest game of cricket in the world. #CWC19 pic.twitter.com/SzvtFtEHAo