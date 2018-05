saifu did not like it but when he saw the picture ___ ! ✨🌸 . . . جديد ، كارينا تتحدث عن اطلالتها بانها لم تعجب سيف ؛ عندما كنت امشي بالامس كان كذلك سيف ، ماذا ترتدين ! كارينا ، قلت انه شي لطيف والكل اءء .... سيف ، لاااا كارينا ، لماذا !! لم يعجبك انه شي عادي سيف ، روحي غيييريه يلا 😂. كارينا ، قلت لماذا ؟ سونام ، كنتي مثيررره كارينا ، اجل واريته الصوره باخر الليل وقال اي انه شي لطيف حلو " اللبس" 💕 ماعرفناه غيور شوي وتحجب بنتنا يا سيفو ، الحمدلله بيبو ماغيرت مشت كلامها كانت تجنن فيه 😂💕 . . #kareenakapoorkhan #kareenakapoor #bollywood

