सैफ अली खान की बेटी सारा 1 लाख रुपये के लिए इस शख्स को मार सकती हैं थप्पड़

सैफ अली खान की बेटी सारा अली खान 2018 में बैक टू बैक दो फिल्में करने के बाद तीसरी फिल्म की तैयारी में जुट चुकी हैं। खबरों की मानें तो सारा को इम्तियाज अली ने अपनी फिल्म लव आज कल के सीक्वल के लिए फाइनल किया है। सीक्वल में सारा के साथ कार्तिक आर्यन और सैफ अली खान नजर आ सकते हैं। कहा जा रहा है की इस फिल्म में सारा अपने पिता सैफ अली खान के साथ स्क्रीन शेयर करने वाली हैं। दूसरी ओर सारा ने एक चौंकाने वाला बयान दिया है।सारा ने अपने भाई इब्राहिम को लेकर कुछ ऐसा कह दिया है, जिसे लेकर फैंस काफी हैरान हैं।

luka chuppi trailer: कार्तिक आर्यन-कृति सेनन की शादी की खिचड़ी देखकर नहीं रोक नहीं पायेंगे अपनी हंसी

An apple a day keeps the doctor away 🍏🍏🍏🍎🍎🍎 pic.twitter.com/eyLbKrU60K — Sara Ali Khan (@Saraalikhan95_) January 13, 2019

फिल्मफेयर को दिए गए इंटरव्यू में सारा ने एक दिलचस्प बात का जिक्र किया है। इसी दौरान जब सारा अली खान से पूछा गया- अगर आपको एक करोड़ रुपए मिले तो क्या वह अपने भाई इब्राहिम को थप्पड़ मार सकती हैं? इसके जवाब में सारा ने कहा कि- एक करोड़ तो क्या कोई मुझे एक लाख रुपए भी दे तो मैं इब्राहिम को थप्पड़ मार दूंगी। सारा अली खान ये कहते हुए खिलखिलाकर हंस पड़ी। बता दें कि सारा इस बात को बस मजाकिया तौर पर कहा है।

34 साल की उम्र में हुआ गोविंदा के भतीजे का निधन,फ्लैट से मिली डेड

सारा के वर्कफ्रंट की बात करें तो पिछले साल उनकी 2 फिल्में रिलीज हुई हैं। फिल्म केदारनाथ से सारा ने डेब्यू किया था। इसमें वे सुशांत सिंह राजपूत के अपोजिट दिखी थीं। उनकी दूसरी फिल्म सिम्बा थी। मूवी में उनकी और रणवीर सिंह की केमिस्ट्री काफी पसंद की गई।

Republic Day 2019: दिल में देशभक्ति का जोश भरते हैं ये डायलॉग्स

The Almighty knows you're tired, fed up, close to breaking point. But He's given strength within you even when you feel weak. Keep going. pic.twitter.com/VbGHckEaJI — Sara Ali Khan ‏‎‎ (@iSaraAliKhan) December 1, 2018

Before speaking, listen. Before spending, earn. Before criticising, wait. Before praying, forgive. Before quitting, try. #NewProfilePic pic.twitter.com/VO5godcdzK — Sara Ali Khan ‏‎‎ (@iSaraAliKhan) January 11, 2019