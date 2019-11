सचिन तेंदुलकर के इस ट्वीट पर भड़कीं सोना मोहपात्रा, कही ये बड़ी बात

मीटू मूवमेंट के तरत सोना मोहपात्रा ने अनु मलिक पर आरोप लगाए थे। अनु मलिक पर आरोप लगने के बाद उन्हें इंडियन आइडल के शो से जाना पड़ा था, लेकिन इस सीजन वो फिर वापस आ गए हैं। अनु के वापस आने से सोना काफी भड़क गई हैं। उन्होंने अनु मलिक के साथ-साथ सोनी चैनल पर भी निशाना साधा है। इसी बीच सचिन तेंदुलकर ने इंडियन आइडल के कंटेस्टेंट की तारीफ कर दी। उन्होंने लिखा, इंडियन आइडल में टैलेंटेड कंटेस्टेंट्स का गाना दिल को छू लेने वाला है। राहुल, चेल्सी, दिवस और सनी देश के अलग-अलग हिस्सों से आते हैं, लेकिन कई रुकावटों के बावजूद संगीत के लिए एक ही जुनून और समपर्ण है। मुझे भरोसा है कि वो लंबा रास्ता तय करेंगे।

सचिन के इस ट्वीट पर सोना ने लिखा, प्रिय सचिन...क्या आप कई महिलाओं, कुछ नाबालिगों की मीटू कहानियों के बारे में जानते हैं जो पिछले साल इंडियन आइडल शो में बने जज अनु मलिक को लेकर सामने आई थीं। इनमें उनकी पूर्व प्रोड्यूसर भी शामिल थीं। क्या उनकी बात किसी को नहीं छूती?

Dear Sachin, Are you aware of all the @IndiaMeToo stories of multiple women, some minors who came forward in the public domain about Anu Malik, the judge in this same Indian Idol show last year including their own ex producer? Does their trauma not matter or touch anyone? 🧚🏿‍♀️🔴 https://t.co/jE45Tth1po