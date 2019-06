शाहरुख खान ने शेयर किया अपना बाइक वीडियो, तो सचिन तेंदुलकर ने कही ये बात

सुपरस्टार शाहरुख खान ने हाल ही में हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में अपने 27 साल पूरे कर लिए हैं। इस मौके पर उन्होंने एक वीडियो भी शेयर किया था। दिग्गज क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर ने शाहरुख को बेहद ही अनोखे फिल्मी अंदाज में बधाई दी है।

शाहरुख द्वारा 25 जून को पोस्ट किए गए इस वीडियो पर सचिन ने शनिवार को ट्वीट किया, 'प्रिय बाजीगर, डोंट 'चक' दे हेलमेट। 'जब तक है जान' तब तक बाइक पर इसका इस्तेमाल करें। 27 साल पूरे होने पर बधाई! जल्द ही मुलाकात होगी मेरे दोस्त।'

Dear Baazigar, don't 'Chuck' De helmet. Wear one when on a bike Jab Tak Hai Jaan. Congratulations on completing 27 years! See you soon, my friend.

शाहरुख ने फिर इसके जवाब में सचिन को लिखा, 'मेरे दोस्त, हेलमेट पहनकर, ऑन ड्राइव...ऑफ ड्राइव और स्ट्रेट ड्राइव करना आपसे बेहतर कौन सिखा सकता है! अपने नाती-पोते को बताऊंगा कि मुझे 'ड्राइविंग' की सीख स्वयं महान सचिन से मिली है। फिश करी पर जल्द ही आपसे मुलाकात होगी। आपका शुक्रिया।'

My friend Helmet pehenkar, On Drive..Off drive & Straight drive, karna aap se zyaada behtar kaun sikha sakta hai! Will tell my grand children, I got my ‘driving’ lessons from the great Sachin himself. See u soon over some fish curry. Thank u. https://t.co/QGG5YaGnu3