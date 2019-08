'साहो' पर बने ये फनी मीम्स देखकर आप नहीं रोक पाएंगे अपनी हंसी

प्रभास और श्रद्धा कपूर स्टारर फिल्म साहो का फैन्स कबसे बेसब्री से इंतजार कर रहे थे और शुक्रवार को फिल्म रिलीज हो गई है। बता दें कि 'साहो' हिंदी के साथ-साथ तेलुगू, तमिल, कन्नड़ और मलयालम में रिलीज किया गया है। फिल्म में चंकी पांडे, नील नितिन मुकेश, महेश मांजरेकर और मंदिरा बेदी भी अहम किरदारों में हैं।

फिल्म को मिक्स रिस्पॉन्स मिल रहे हैं और इस बीच फिल्म के मीम्स भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। इन मीम्स को देखकर आपको भी हंसी आ जाएगी।

#SaahoReview

Audience in theater after watching 15 min of Saaho pic.twitter.com/Dxcz4zP9bv — PRINCE SINGH (@theprincesingh0) August 30, 2019

रिलीज के कुछ घंटों बाद ही लीक हुई 'साहो'...

रिपोर्ट्स के मुताबिक साहो ऑनलाइन लीक हो गई है। फिल्म और कहीं नहीं बल्कि तमिल रॉकर्स की वेबसाइट पर लीक हुई है। बता दें कि इस वेबसाइट पर पहले भी कई फिल्में लीक हो चुकी हैं। मेकर्स इस वेबसाइट पर लीक होने से बचने के लिए खूब तैयारी करते हैं, लेकिन फिर भी फिल्में लीक हो जाती हैं।

बता दें कि फिल्म के रिलीज होने से पहले श्रद्धा ने फैन्स से फिल्म देखने की रिक्वेस्ट की थी। उन्होंने कहा था कि ये फिल्म बहुत खून, मेहनत और पसीने से बनी है। इस फिल्म को थिएटर्स में जाकर देखें और पाइरेसी को ना कहें। श्रद्धा के इस मैसेज का कोई असर नहीं पड़ा और फिल्म फिर भी ऑनलाइन लीक हो गई।