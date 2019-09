Saaho Box Office Collection: फिल्म की शानदार कमाई जारी, 4 दिन में कमा लिए इतने करोड़

प्रभास और श्रद्धा कपूर की मोस्ट अवेटेड फिल्म 'साहो' शुक्रवार को रिलीज हुई थी। फिल्म को भले ही मिक्स रिस्पॉन्स मिल रहा हो, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर फिल्म ताबड़तोड़ कमाई कर रही है। फिल्म ने चौथे दिन यानी कि सोमवार को 14.20 करोड़ की कमाई की है और 100 करोड़ से फिल्म बस अब कुछ ही दूरी पर हैं।

दरअसल फिल्म ने शुक्रवार 24.40 करोड़, शनिवार 25.20 करोड़, रविवार 9.48 करोड़ और सोमवार को 14.20 करोड़ कमाए हैं तो इस हिसाब से फिल्म ने 4 दिन में 93.28 करोड़ कमा लिए हैं।

'साहो' के हिंदी वर्जन के कलेक्शन के आधार पर फिल्म 2019 की पहले दिन सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में शामिल हो गई है। इस लिस्ट में 'साहो' का तीसरा स्थान है। वहीं पहले स्थान पर भारत है, जिसने पहले दिन 42.30 करोड़ रुपये का बिजनेस किया था। दूसरे स्थान पर 'मिशन मंगल' का नाम है, जिसने पहले दिन 29.16 करोड़ रुपये कमाए थे।

#Saaho collects in double digits on Day 4, aided by #GaneshChaturthi holiday [some parts of #India]... Mass centres strong... Tue-Thu biz crucial... #Saaho Fri 24.40 cr, Sat 25.20 cr, Sun 29.48 cr, Mon 14.20 cr. Total: ₹ 93.28 cr Nett BOC. #India biz. #Hindi version.