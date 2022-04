Anupama Namaste America के सेट पर रूपाली गांगुली का 'सिनचैन' अवतार, वायरल हुआ वीडियो

रूपाली गांगुली ने वेब शो अनुपमा नमस्ते अमेरिका (Anupama Namaste America) के सेट से एक वीडियो शेयर किया है। वीडियो में वह अपनी को-स्टार के साथ मिलकर सिनचैन के एक डायलॉग को रीक्रिएट कर रही हैं।

टीम, लाइव हिंदुस्तान,नई दिल्ली Garima Singh Mon, 11 Apr 2022 06:24 AM

