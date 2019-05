मुमताज के निधन की अफवाह पर परिवार का फूटा गुस्सा, सामने आई ये सच्चाई

बॉलीवुड की फेमस अभिनेत्री मुमताज (Mumtaz) और उनका परिवार आजकल मुमताज की निधन की अफवाह को लेकर काफी परेशान है। आपको बात दें कि पिछले कुछ घंटों से मुमताज की निधन की खबरें सोशल मीडिया पर छाई हुईं थीं। खबर थी कि मुंबई के एक अस्पताल में दिल का दौरा पड़ने से अभिनेत्री मुमताज का निधन हो गया है। इस खबर के बाद जब उनके परिवारवालों से संपर्क किया तब सच्चाई का पता चला। उनके परिवार के एक सदस्य ने पीटीआई से कहा कि वह जीवित हैं और तंदरुस्त हैं। वह जानना चाहती हैं कि सब क्यों झूठी खबरें फैला रहे हैं।

Mumtaz Aunty is alive and absolutely fine. Just spoke to her and @Shaadrandhawa her nephew. She would like for the rumors to stop 🙏 https://t.co/S79v5KEjcD