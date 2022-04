हिंदी न्यूज़ मनोरंजन RRR की सक्सेस पार्टी में नहीं आए अजय देवगन और आलिया भट्ट, राम चरण के पैरों ने खींचा ध्यान

RRR की सक्सेस पार्टी में नहीं आए अजय देवगन और आलिया भट्ट, राम चरण के पैरों ने खींचा ध्यान

मुंबई में बीती रात ही राम चरण और जूनियर एनटीआर की ट्रिपल आर की सक्सेस पार्टी (RRR Success Party) का आयोजन किया गया था। एसएस राजामौली की इस पार्टी से RRR के कलाकार आलिया भट्ट और अजय देवगन गायब थे।

टीम, लाइव हिंदुस्तान,नई दिल्ली Garima Singh Thu, 07 Apr 2022 05:40 AM

इस खबर को सुनें