RRR Box Office Collection: 11वें दिन कलेक्शन में भारी गिरावट, अब तक कमाए इतने करोड़

राम चरण और जूनियर एनटीआर स्टारर फिल्म ‘आरआरआर’ ने अभी तक बॉलीवुड के कई रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। फिल्म अपने दूसरे हफ्ते में चल रही है। 11वें दिन फिल्म के कलेक्शन में पहली बड़ी गिरावट देखने को मिली।

लाइव हिन्दुस्तान,मुंबई Shrilata Tue, 05 Apr 2022 02:58 PM

