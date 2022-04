राम चरण और जूनियर एनटीआर स्टेज पर की ऐसी हरकत, RGV ने लेस्बियन फिल्म से जोड़ा

RRR ऐक्टर राम चरण तेजा और जूनियर एनटीआर के बीच काफी अच्छी दोस्ती है। उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वह स्टेज पर शैतानी करते दिख रहे हैं। राम गोपाल वर्मा ने इसे अपनी लेस्बियन फिल्म से जोड़ा है।

टीम, लाइव हिंदुस्तान,मुंबई Kajal Sharma Thu, 07 Apr 2022 04:25 PM

