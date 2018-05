मुंबई के डब्बावाला इस अनोखे अंदाज में मनाएंगे प्रिंस हैरी और मार्केल की शादी का जश्न, गिफ्ट में देंगे...

ब्रिटेन के प्रिंस हैरी और हॉलीवुड एक्ट्रेस मेगन मार्केल 19 मई को शादी के बंधन में बंधने जा रहे हैं। 33 साल के हैरी और 36 साल की मेगन शनिवार को विंडसर के सेंट जार्ज चैपेल में शादी करेंगे। इस खास मौके पर ब्रिटेन में त्योहार जैसा माहौल है। वहीं, पूरी दुनिया में जश्न का माहौल है, तो भला ऐसे में इंडिया कैसे पीछे रह सकता है। भारत के मुंबई में डब्बावाला भी प्रिंस हैरी और मगेन मार्केल को एक स्पेशल गिफ्ट देने की तैयारी में जुटा है। मुंबई के ऑफिसों में काम करने वालों को एक भी दिन छुट्टी किए बिना खाना पहुंचाने वाले डब्बालावा ब्रिटेन के शाही परिवार के साथ अपना खास कनेक्शन मानते हैं। इस शादी को लेकर डब्बावाला के 5 हजार लोग खास तैयारियां कर रहे हैं।

Mumbai Dabbawallahs have decided to present a Maharashtrian wedding attire to Meghan Markle & Prince Harry for their royal wedding. #Maharashtra pic.twitter.com/UqVOEJ7QPR