Romeo Akbar Walter teaser: खून से लथपथ नजर आए जॉन अब्राहम

परमाणु और सत्यमेव जयते जैसी देशभक्ति फिल्मों के बाद जॉन अब्राहम एक और दमदार रोल में नजर आने वाले हैं। उनकी आगामी फिल्म 'रोमियो अकबर वॉल्‍टर' का टीजर सामने आया है। इससे पहले इस फिल्म का पोस्‍टर रिलीज हो गया था। पोस्टर में जॉन मुंह में सिगरेट दबाए एक अलग ही अंदाज में नजर आए थे। पोस्टर के बैकग्राउंड में भी जॉन के अलग-अलग लुक देखे गए। अब पोस्टर के बाद टीजर में जॉन खून से लतपथ नजर आ रहे हैं। वह एक नहीं बल्कि कई किरदारों में दिखाई दे रहे हैं। बता दें कि इस फिल्म में जॉन एक जासूस का किरदार निभा रहे हैं। देशभक्‍त की सच्‍ची घटना पर आधारित। ये फिल्म 12 अप्रैल 2019 को रिलीज होगी।

आपको बता दें कि रोमियो अकबर वॉल्टर रॉ एजेंसी की कहानी पर आधारित नहीं है बल्कि तीन अलग अलग नामों की है R – रोमियो (Romeo) A – अकबर (Akbar) W- वॉल्टर (Walter)। इस फिल्म में जॉन अब्राहम के साथ टीवी की फेम नागिन मौनी रॉय रोमांस करती नजर आएंगी। इस फिल्म में जॉन 28 साल के किरदार से लेकर 58 साल तक का किरदार निभाने वाले है।यानि फिल्म में जॉन एक जवान लड़के के साथ ही बूढ़े व्यक्ति का किरदार भी निभाने वाले है। बताना चाहेंगे ये फिल्म 1971 के भारत-पाक युद्ध पर आधारित है।

इससे पहले जॉन अब्राहम ने ट्विटर पर पोस्टर शेयर करते हुए लिखा, ''एक आदमी, कई चेहरे. एक मिशन- अपने देश की सुरक्षा। #रॉ का 'रोमियो' प्रेजेंट कर रहा हूं।

Where do you draw the line when you live and die for your country? Presenting ‘Walter’ from #RAW based on the true story of a patriot. #RAWTeaser coming out today. Stay tuned! @Roymouni @bindasbhidu @sikandarkher @RomeoAkbarWaltr pic.twitter.com/JII3DeQFfB — John Abraham (@TheJohnAbraham) January 25, 2019

आपको यहां बताना चाहेंगे कि इस फिल्म में निर्माताओं की पहली चॉइस जॉन अब्राहम नहीं थे। उनसे पहले यह फिल्म सुशांत सिंह राजपूत को ऑफर की गई थी लेकिन डेट्स नहीं होने के कारण उन्‍होंने यह फिल्म साइन करने से इंकार कर दिया।

