रोहित शेट्टी ने की नवाजुद्दीन सिद्दीकी की तारीफ, कंगना रनौत के लुक को देखकर इंप्रेश हुए दिग्गद एक्टर मनोज कुमार

26 जनवरी यानि गणतंत्र दिवस के ठीक एक दिन पहले यानि की कल 25 जनवरी को बॉक्स ऑफिस पर कंगना रनौत की 'मणिकर्णिका द क्वीन ऑफ झांसी' और नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी की ठाकरे रिलीज हो रही है। इसके बाद यह तय हो गया है कि बॉक्स ऑफिस पर इस हफ्ते घमासान देखने के मिलेगी। इन दोनों फिल्मों को लेकर सोशल मीडिया से लेकर बॉलीवुड में घमासान मचा हुआ है। इसी बीच फिल्मकार रोहित शेट्टी ने नवाजुद्दीन सिद्दीकी की 'ठाकरे' देखने के बाद उनकी भरपूर सराहना की है। तो वहीं दिग्गज अभिनेता-फिल्मकार मनोज कुमार ने अभिनेत्री कंगना रानौत की फिल्म 'मर्णिकर्णिका : द क्वीन ऑफ झांसी' देखने के बाद उनकी प्रशंसा करते हुए कहा कि वह रानी लक्ष्मीबाई का किरदार निभाने के लिए ही पैदा हुई हैं।

जानिए क्या कहा रोहित शेट्टी ने

हाल ही में फिल्म ठाकरे की स्पेशल स्क्रीनिंग की गई। फिल्म की स्पेशल स्क्रीनिंग के दौरान रोहित शेट्टी मीडिया से बात की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि नवाज एक बेहतरीन अभिनेता हैं और मुझे लगता है कि उनकी हर फिल्म की रिलीज के बाद हर कोई यही कहता है। उन्होंने कहा कि कुछ ऐसे दृश्य हैं, जिनमें युवा बालासाहेब की जिंदगी को दिखाया है और उन दृश्यों में वह बिल्कुल दिवंगत शिवसेना सुप्रीमो की तरह नजर आ रहे हैं। रोहित ने कहा कि नवाजुद्दीन ने बालासाहेब के किरदार को शानदार ढंग से निभाया है।

