'Simmba' रिलीज होते ही रोहित शेट्टी ने किया 4 बड़ी फिल्मों को लेकर बड़ा एलान, रणवीर का आया ऐसा रिएक्शन

रोहित शेट्टी द्वारा निर्मित फिल्म सिंबा को फिल्म क्रिटिक्स और फैंस ने शानदार रिव्यू दिए हैं। इस बात से खुश रोहित शेट्टी ने अपने फैंस के लिए जल्द ही एक बड़ी खुश खबरी देने वाले हैं। अपनी सफलता से खुश रोहित ने सिंबा के साथ साथ ही अपनी आने वाली 4 फिल्मों का धमाकेदार एलान भी कर दिया है। ये फिल्में हैं- सूर्यवंशी, सिंघम 3, गोलमाल 5 और सिंबा-2 होंगी। इनमें से अक्षय कुमार के साथ सूर्यवंशी 2019 में शुरु होने वाली है।

आपको बता दें कि रोहित शेट्टी का यह एलान बॉलीवुड के लिए बड़ी खबर है। क्योंकि रोहित शायह पहले ऐसे फिल्म डायरेक्टर हैं, जिन्होंने किसी फिल्म के रिलीज होते ही चार फिल्मों का एलान एक साथ कर दिया हो। वहीं मीडिया हवाले से यह भी खबर है कि आमिर खान और सलमान खान की 90 के दशक में आई फिल्म ‘अंदाज अपना अपना’ के रीमेक में काम करना चाहते हैं।

पिंकविला की एक रिपोर्ट के मुताबिक, रोहित शेट्टी ने इस प्रोजेक्ट के बारे में बातचीत करते हुए कहा है कि, ‘मुझे लगता है कि ये एक कल्ट फिल्म है और इसे करना मुश्किल भरा रहेगा। अगर आप अंदाज अपना अपना का सीक्वल बनाने की सोचते हैं तो एक बड़ी जिम्मेदारी निभानी होगी क्योंकि ये एक टाइमलेस फिल्म है। और हां, इसके लिए मैं रणबीर कपूर के साथ हाथ मिलाना चाहूंगा क्योंकि वो मेरे एक फेवरेट एक्टर हैं। कुछ मौके आए भी हैं और मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में कुछ और चीजें तय की जा सकती हैं। रणबीर कपूर के साथ काम करना बेहतरीन अनुभव रहेगा।

