'पद्मावती' विवाद पर एक्टर का Shocking बयान, 'मां' के लिए 'बेटी' का सिर काटना...

फिल्ममेंकर्स और एक्टर्स के लिए बने असहिष्णुता वाले माहौल और उनका 'सिर काटने' की धमकी वाले डरावने बयानों से एक्टर रोहित रॉय बेहद परेशान हैं। उनका कहना है कि वह भारतीय होने और भारत में रहने को लेकर बेहद दुखी और निराश हैं। रोहित ने अपने ट्विटर अकाउंट पर लिखा, “पहली बार मैं इस बात को लेकर दुखी, निराश और क्रोधित हूं कि मैं एक भारतीय हूं और भारत में रह रहा हूं...मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं ऐसा कभी कहूंगा। वास्तव में यह बेहद दुखद है। जय हिंद।” लेकिन आगे उन्होंने जो लिखा वो बेहद शॉकिंग है।

'मां' को बचाने के लिए 'बेटी' का सिर काटना कितना सही...

उन्होंने कहा कि एक 'मां' की 'छवि' की रक्षा करने के लिए महज उसका किरदार निभाने वाली देश की एक बेटी का सिर काटने की इच्छा हैरान करने वाली है। रोहित ने कहा कि वह एक गौरवान्वित भारतीय हैं, जिन्हें अपने देश के इतिहास और भूगोल पर नाज है। रोहित ने यहां पद्मावती को 'मां' और उनका रोल निभा रही दीपिका को 'बेटी' बताया है।

Today, ppl are offering rewards for the heads of actors/directors for a film that they haven't seen ONE SINGLE frame of! the govnt is doing nothin to stop this.. abetting even! Forget creative freedom, isn't this 'INTOLERANCE' scary for all Indians? #saddened

भड़काऊ बयानबाजी को रोकने के लिए कुछ नहीं हो रहा...

जी हां, संजय लीला भंसाली की फिल्म 'पद्मावती' को लेकर चल रहे विवाद पर उन्होंने कई ट्वीट किए। रोहित ने कहा, “आज लोग एक फिल्म के लिए कलाकारों, निर्देशकों का सिर काटने पर इनाम की पेशकश कर रहे हैं, जिसका उन्होंने एक सिंगल फ्रेम भी नहीं देखा है। यहां तक कि सरकार इस तरह की भड़काऊ बयानबाजी को रोकने के लिए कुछ भी नहीं कर रही। रचनात्मक स्वतंत्रता को तो भूल ही जाइए। क्या यह 'असहिष्णुता' सभी भारतीयों के लिए डरावनी नहीं है? बेहद दुखद।”

A film is being used by some for political leverage.. does calling to behead a gentleman in any way legal, tolerable or democratic!!? How then are the powers that be quiet about it? No arrests, no warnings even! History cannot be distorted, no question abt it.. contd