एयरलाइन कर्मचारी पर भड़के रोहन मेहरा, देखें Video

बिग बॉस के एक्स कंटेस्टेंट रोहन मेहरा अपनी गर्लफ्रेंड कांची सिंह के साथ साउथ कोरिया हॉलीडे मनाने और टूरिजम के प्रमोशन के लिए गए थे। हालांकि उनका टूर कुछ बुरे अनुभव के साथ खत्म हुआ। हुआ कुछ यूं कि रोहन को भारत लौटकर दिल्ली से मुंबई की फ्लाइट पकड़नी थी, लेकिन एयरपोर्ट पर एयरलाइन के कर्मचारी ने उनके साथ बदसलूकी की जिसके बाद रोहन उस कर्मचारी पर भड़क उठे।

रोहन और कांची के साथ कुछ लोग और भी थे। उन्होंने दिल्ली से मुंबई की टिकट पहले ही बुक करा ली थी, लेकिन जब वो दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचे तो वहां उन्हे कहा गया कि फ्लाइट की बुकिंग ज्यादा हो गई है इसलिए वो उन्हें 3 टिकट ही दे सकते हैं। जिसके बाद कर्मचारियों के साथ रोहन की टीम की बहस होने लगी। रोहन के साथ मौजूद एक महिला अपने फोन से इस घटना तो कैप्चर करने लगी तो उस कर्मचारी ने उनके हाथ से जबरदस्ती फोन छीन लिया।

रोहन ने इस घटना की बारे में ट्विटर पर लिखा, सुबह 3 बज रहे थे। हम सब अपने समय पर थे। लेकिन उन्होंने हमारा चेक इन जान बूझकर देर किया क्योंकि उनकी फ्लाइट की ओवर बुकिंग हो गई थी। वो ओवरबुक कैसे कर सकते हैं, जब हमने टिकटें पहले से ही बुक कर रखी थी।

It was 3 am in the morning! We were very much on time! Such a horrible management and staff of @airindiain Purposely they delayed our check in since their flight was over booked! How could they overbook when our tickets were already prebooked?@jayantsinha @DelhiAirport shameful👎 pic.twitter.com/bPahUw9xwt