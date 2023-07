Karan Johar: करण जौहर से थ्रेड्स यूजर ने पूछा- तुम गे हो? जानें 'रॉकी और रानी की प्रेम कहानी' के निर्देशक का जवाब

ऐप पर पढ़ें

फिल्मेकर करण जौहर(Karan Johar) इन दिनों रणवीर सिंह (Ranveer Singh) और आलिया भट्ट (Alia Bhatt) स्टारर फिल्म 'रॉकी और रानी की प्रेम कहानी' (Rocky Aur Rani Kii Prem Kahaani) को लेकर चर्चा में हैं। करण, अपनी प्रोफेशनल लाइफ के साथ ही साथ अपने कड़क जवाबों के लिए भी जाने जाते हैं। ऐसा कई बार देखने को मिला है, जब करण ने अपनी हाजिर-जवाबी से सामने वाले का मुंह बंद कर दिया है और ऐसे ही कुछ फिर से देखने को मिला है। सोशल मीडिया पर करण जौहर से एक यूजर ने पूछा- तुम गे हो? जानें निर्देशक का जवाब...

करण से पूछा- तुम गे हो?

दरअसल करण जौहर ने थ्रेड्स एप पर हाल ही में AMA (Ask Me Anything) सेशन रखा और इस दौरान करण ने कुछ सवालों के जवाब दिए। ऐसे में एक यूजर ने करण जौहर से पूछा- 'तुम गे हो? सही है?' इस पर करण जौहर ने हां या न नहीं दिया बल्कि रिप्लाई से सामने वाले का ही मुंह बंद कर दिया। करण ने रिप्लाई में लिखा, 'तुम इच्छुक हो? (You're interested?)' करण जौहर का जवाब सोशल मीडिया पर चर्चा में आ गया है।

'रॉकी और रानी की प्रेम कहानी' को लेकर चर्चा में करण

बता दें कि इस दौरान करण ने कुछ और भी सवालों के जवाब दिए। करण ने अपने सबसे बड़े रिग्रेट के बारे में बताया कि उन्हें कभी भी श्रीदेवी के साथ काम करने का मौका नहीं मिल पाया। बता दें कि करण जौहर इन दिनों फिल्म रॉकी और रानी की प्रेम कहानी को लेकर चर्चा में हैं। रणवीर सिंह और आलिया भट्ट स्टारर इस फिल्म में वरुण धवन, जाह्नवी कपूर, सारा अली खान और अनन्या पांडे का कैमियो बताया जा रहा है। फिल्म 28 जुलाई को रिलीज होगी।