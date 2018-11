शाहरुख की 'जीरो' के लिए इस एक्टर ने बदली अपनी फिल्म की डेट, किंग खान ने इस अंदाज में कहा थैंक्यू

शाहरुख खान की फिल्म 'जीरो' और रितेश देशमुख की फिल्म 'मौउली' इससे पहले एक ही दिन रिलीज हो रही थी। लेकिन रितेश ने अब अपनी फिल्म की रिलीज डेट को बदल दिया है। रितेश ने ये फैसला शाहरुख की फिल्म जीरो के लिए लिया है। रितेश के इस काम से खुश होकर शाहरुख उनको सोशल मीडिया पर धन्यवाद किया है।

शाहरुख ने लिखा, 'रितेश आपने साबित कर दिया कि अब आप बड़े हो गए हो। थैंक्यू बेबी तुमने मुझे जो ये प्यार और रिस्पेक्ट दिया है। मैं बहुत ही खुश हूं। मुझे ऐसा दोस्त पाकर बहुत खुशी है, जो अपनी जरूरतों को मेरे आत्म सम्मान से ऊपर रखता है।'

@Riteishd jab chota bhai bahut bada ho jaata hai. Thank you baby for the love respect and largesse of heart you showed me today. Grateful. Touched. I am so happy to have ‘asked’ something of a friend who kept my self respect higher than his own need.