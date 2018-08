रितेश देशमुख के बेटे राहिल ने दिया सलमान के भांजे और करण के ट्विंस को ये चैलेंज, देखें Video

लगता है कि रितेश देशमुख ने फिटनेस को लेकर अपने लगाव को अपने बेटे राहिल को भी दे दिया है। रितेश के दो साल के बेटे ने फिटनेस चैलेंज लिया और उसे आसानी से पूरा भी कर लिया। राहिल के इस फिटनेस चैलेंज का एक वीडियो जेनेलिया ने अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर किया है। वीडियो शेयर करते हुए जेनेलिया ने लिखा कि, 'राहिल ने अपने बाबा का फिटनेस चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया है। वो इस चैलेंज को बच्चा गैंग को देता है। #bachchefittohdeshfit'।

Rahyl accepts his Baba’s #FitnessChallenge ... He further challenges the Bachcha Gang..... #BachceFitTohDeshFit pic.twitter.com/5zfA0AUxRK

बता दें कि राहिल रितेश और जेनेलिया का दो साल का बड़ा बेटा है और उसे ये चैलेंज रितेश देशमुख ने दिया था। वीडियो में आप देखेंगे कि राहिल अपनी फिटनेस और एनर्जी दिखाने के लिए दीवारों पर चढ़ने की कोशिश कर रहा है। इस छोटे से बच्चे ने चैलेंज पूरा करते हुए इस चैलेंज को बॉलीवुड के पॉपुलर बेबीज को पास कर दिया है। राहिल की इस लिस्ट में सलमान खान का भांजे आहिल, करण जौहर के ट्वींस रूही-यश और तुषार कपूर का बेटा लक्ष्य शामिल हैं।

जेनेलिया के इस ट्वीट पर रिप्लाई करते हुए करण ने ट्वीट किया कि, 'ओह माई गॉड, जरा इसे देखो! यह रॉकस्टार है। मैं इसे अपने बच्चों के लिए एक्सेप्ट करते हुए नरवस हो रहा हूं।' करण ने जेनेलिया का ये चैलैंज एक्सेप्ट तो कर लिया है, अब देखना ये है कि क्या रूही और यश इसे राहिल की तरह अच्छे से पूरा कर पाते हैं या नहीं।

OMG!!! Look at him!!!! He’s a rock star!!!! Am nervous to even attempt this with mine😂😂😂 https://t.co/nihN0wVjyz